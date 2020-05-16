صور.. محافظ بورسعيد يتفقد قرية المرجان

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرية المرجان ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، والتي جرى تسليمها لشركة الرضوان للاستثمار والمقاولات بعد توقيع حق انتفاع ما بين الجهاز والشركة.

وكانت شركة الرضوان تعاقدت مع مجموعة هلنان العالمية، والتي لها حق الإدارة والتشغيل.

الغضبان: نسعى لتوفير فرص عمل لأبنائنا

وقال الغضبان إن المحافظة تملك أصول وتبحث عن شركات للإدارة والتشغيل، وهو ما يتم في مشروعات المحافظة لتقديم أفضل خدمة متميزة تقدم لزوار المدينة أو لأبنائها وتوفير فرص عمل لشباب المدينة.

وأكمل: "نسعى جاهدين لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية بإقامة مشروعات سياحية في غرب المدينة وبورفؤاد، وتطوير المنشآت الموجودة داخل المدينة ورفع كفاءتها وإسنادها لمن يستطيع أن يحول لمنتجات جاذبة بعدما كانت تعاني الإهمال.

فيما أكد تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان، أن حجم تنفيذ أعمال التطوير بلغ 40% بكافة الأعمال التنفيذية خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه جرى تقسيم الأعمال على 3 مراحل خلال عامين، لافتا إلى أن معدلات التنفيذ تسير بشكل مرض ومن المنتظر أن يجري التشغيل الفعلي خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي في ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن معدلات التنفيذ تأثرت بما يتعرض له العالم بسبب فيروس كورونا المستجد وتخفيض حجم العمالة.

وأردف: "القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 190 ألف متر مربع وتبلغ نسبة المباني 20 % فقط من مساحتها، كما تضم 106 وحدات مصيفية و3 غرف و88 وحدة فندقية وغرفتين و76غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقي وحمامي سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافيتريات ومطاعم و20 محلا تجاريا، وتبلغ مدة حق الانتفاع بالمشروع 25 عاما".

وتابع: "رئيس مجلس إدارة مجموعة هلنان العالمية عنان الجلالي يتابع ما يجري من أعمال على أرض القرية، والذي أكد أن ما يجري من إنجازات على أرض بورسعيد هو ما دفع مجموعة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مدينة تمتلك كل الإمكانيات الضخمة والمؤهلة لقيادة النهضة الحقيقية في مصر وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه العديد من المشروعات القومية على أرض المدينة الباسلة".