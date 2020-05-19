حظك اليوم الثلاثاء 19-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور صادق في مشاعره، ويعتبره الكثيرين ممن حمله بئر أسرار لهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.