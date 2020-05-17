حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور عند مواجهة المشاكل، أنّه يفكر بعقله بتروٍ كبير وعقلانية، ولا تسيطر عليه العواطف.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمنحك روح تفاؤل وإصرارا على مطاردة السعادة أينما كانت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.