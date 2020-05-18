الصحفيين تنعى محيي السيد وتعلن دعم أسرته ماديا ومعنويا

أعلنت نقابة الصحفيين وفاة الزميل محيي الدين السيد، الصحفي بالقومية للتوزيع، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهو حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين بالفيروس.

وذكرت النقابة في بيان عنها: "ينعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الزميل، ويعلن تقديم المساعدات المادية والمعنوية لأسرته".

وتابع البيان: يهيب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال، اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنّ المجلس يقوم بكل الإجراءات الإحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، وجرى توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه - الكمامات - وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.