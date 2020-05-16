الرمحي: بدء تطبيق بروتوكول الصحفيين و"بي تك" في الأهرام

قال حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مؤسسة الأهرام، وافقت على تطبيق البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة "بي. تك" للتجارة، الذي يسمح للصحفيين بشراء كل السلع "الكهربائية والإلكترونية والمنزلية"، وذلك بعد انضمام دار التحرير وروز اليوسف.

وأشار الرمحي في بيان له، إلى أن البروتوكول يشمل تسهيلات للصحفيين وهي:

1- الشراء بالتقسيط وبدون مقدم.

2- إعفاء الصحفيين من إجراءت الاستعلام سواء في عنوان العمل أو السكن.

3- إعفاء الصحفيين من رسوم الاستعلام.

4- إعفاء الصحفيين من رسوم الشحن والتفريغ.

5- منح الصحفيين تخفيضا 50% على سعر الفائدة.

6- البيع بفائدة 12% على منتجات توكيلات شركة "بي تك"، وفائدة 14% لباقي الشركات.

7- التسليم فوري ومن أى فرع من فروع "بي تك" على مستوى الجمهورية.

وتابع الرمحي: "وفي اتصال هاتفي مع الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أكد أنه أصدر تعليمات لشؤون العاملين بمؤسسة الأهرام، باعتماد وتيسير كل الإجراءات الخاصة بهذا البروتوكول، تيسيرا على الزملاء الصحفيين".