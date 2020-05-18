ثاني وفاة في صفوف الصحفيين بسبب كورونا: كان يعاني من الفشل الكلوي

أعرب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في ثاني حالة وفاة بعد الزميل محمود رياض.

الراحل نقل إلى مستشفى حميات العباسية بعد ارتفاع حرارته.. وتبين إيجابية إصابته قبل 6 أيام

وقال "عبدالمجيد"، في بيان له منذ قليل، إنَّ الزميل كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الإجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمّ إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية.

وأضاف "عبدالمجيد"، أنَّه تمّ حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنَّه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.

ونعى رئيس لجنة الرعاية الزميل الراحل، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأنَّ يلهم زوجته الزميلة منى البقري، وأسرته، الصبر والسلوان.

وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على اتخاذ كل إجراءات الدعم المعنوي والمادي للأسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.