ثاني وفاة في صفوف الصحفيين بسبب كورونا: كان يعاني من الفشل الكلوي
النقابة تعرب عن تعازيها.. وتؤكد مساندة أسرة "محيي الدين" ماديا ومعنويا
كتب:
أحمد البهنساوى
02:06 م | الإثنين 18 مايو 2020
أعرب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في ثاني حالة وفاة بعد الزميل محمود رياض.
الراحل نقل إلى مستشفى حميات العباسية بعد ارتفاع حرارته.. وتبين إيجابية إصابته قبل 6 أيام
وقال "عبدالمجيد"، في بيان له منذ قليل، إنَّ الزميل كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الإجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمّ إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية.
وأضاف "عبدالمجيد"، أنَّه تمّ حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنَّه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.
ونعى رئيس لجنة الرعاية الزميل الراحل، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأنَّ يلهم زوجته الزميلة منى البقري، وأسرته، الصبر والسلوان.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على اتخاذ كل إجراءات الدعم المعنوي والمادي للأسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.