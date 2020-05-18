بالفيديو.. مسلح يقتل فتاة لبنانية في إنجلترا بعد خروجها من المتجر

قتلت فتاة لبنانية بمدينة بلاكبيرن، في مقاطعة "بلانكشاير" شمال إنجلترا، على يد مسلح أطلق عليها الرصاص ثم فر هاربا.

اتضح أن الفتاة تدعى آية إسماعيل هاشم، وهي طالبة حقوق في جامعة بالمدينة، وكانت تشتري احتياجات للبيت المقيمة فيه مع عائلتها، حيث ماتت برصاصة أطلقها عليها أحدهم من سيارة "تويوتا" خضراء، ثم لاذ بالفرار، في حادث لم تتضح بعد تفاصيله بالكامل، وسط ترجيحات بأنها قضت ضحية لصوص كانوا يحاولون سرقة المتجر، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ونقلت وكالات الأنباء، عن ابن عم للضحية، يدعى "حسن حسين هاشم"، أن قاتلها "أطلق النار عليها في الطريق بدم بارد ثم ركب سيارته وفر من المكان، وأن الشرطة حالياً تبحث عنه، وأن العائلة لا تعتقد أن للحادث خلفيات معينة" بحسب تعبيره.

وذكر الإعلام البريطاني أن مقتل الفتاة اللبنانية، حدث في مكان بعيد 100 متر عن منزل عائلتها، وأن الشرطة عثرت على السيارة التي فر بها القاتل، وكانت مركونة في زاوية بأحد الشوارع.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن الضحية طالبة حقوق، سنة ثانية في جامعة "University of Salford" بالمدينة، وأن عائلتها "غادرت لبنان زمن الحرب" وطلبت اللجوء في بريطانيا، وهو ما تلخصه "العربية.نت" مما ألمت به من اطلاعها في الإعلام المحلي على خبر مقتلها ووفاتها في مستشفى نقلوها إليه مباشرة بعد إطلاق النار عليها.

مقتل الطالبة اللبنانية، أثار موجة استنكار في لبنان وبريطانيا، حيث دعا رواد مواقع التواصل، إلى جمع تبرعات لبناء مسجد في المدينة التي قتلت فيها، يحمل اسمها. كما ظهر هاشتاج "Ripaya" في "تويتر" عن مقتلها الذي تأثر له كبير المحققين بالجريمة "Jonathan Holmes"، وعبّر عن أسفه قائلا في ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية: "هذا قتل صادم حقا، وسلب امرأة شابة من حياتها" وفق تعبيره.