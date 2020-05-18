عبدالعال لمعيط: اشتغلوا سياسة مالية مش ضريبية

داعب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسبب مشاريع القوانين الأخيرة التي أحالتها الحكومة لتعديل بعض قوانين الضريبية، قائلا: "يا ريت وزير المالية يرحمني ويرحم المجلس شوية، انت بتخلص وبتقفل عليك مكتبك، إحنا اللي مع الجماهير".

وقال عبدالعال، عقب الموافقة علي مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل بالجلسة العامة للبرلمان: "أرجوك أنتوا أساتذة اقتصاد، اشتغلوا سياسة مالية وليس سياسة ضريبية، فعشان رمضان وجائحة فيروس كورنا ارحمنا شوية".

وكان البرلمان وافق على عدد من التشريعات الاقتصادية في مجموعها، أبرزها "مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان" و"تعديلات ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل"، لدعم قرارات الدولة الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.