تبدأ 7 يونيو .. خطوات استلام وحدات مشروع JANNA بالشيخ زايد
كتب:
إسراء حامد محمد
06:40 م | الإثنين 18 مايو 2020
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى من مشروع JANNA للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، الأحد الموافق 7 يونيو المقبل، وحتى الثلاثاء 4 أغسطس المقبل بالمحور المركزي بالمدينة.
وتستعرض "الوطن" خطوات تسليم الوحدات السكنية لمشروع JANNA، وفق الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، كالتالي:
1- يتجه المواطنون الفائزون بالوحدة لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، لسداد المستحقات المالية على الوحدة.
2- إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين.
3- تسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة إن وجد.
- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.
- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.
- صورة إيصال سداد الوديعة.
- صورة إيصال سداد آخر قسط.