تبدأ 7 يونيو .. خطوات استلام وحدات مشروع JANNA بالشيخ زايد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى من مشروع JANNA للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، الأحد الموافق 7 يونيو المقبل، وحتى الثلاثاء 4 أغسطس المقبل بالمحور المركزي بالمدينة.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسليم الوحدات السكنية لمشروع JANNA، وفق الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، كالتالي:

1- يتجه المواطنون الفائزون بالوحدة لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، لسداد المستحقات المالية على الوحدة.

2- إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين.

3- تسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة إن وجد.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.​