الإسكان: تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بمشروع طرق منطقة الميكرويف بالشروق

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بمشروع الطرق ضمن أعمال المرافق بمنطقة الميكرويف، مشيراً إلى أن المنطقة تضم 6 طرق داخلية بإجمالي مسطح أسفلت (45000م2)، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع ما يزيد على (70%) بهدف ترفيق قطع الأراضي الخدمية والسكنية الواقعة بالمنطقة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن المنطقة تقع جنوب الإسكان العائلي بالقرب من مدخل السويس 3 على مساحة ١٤٤فدانا، ومن المخطط أن تضم 4 قطع أراضٍ بنشاط عمراني متكامل و10 قطع أراضٍ خدمية بأنشطة مختلفة، والمشروع سيعود بالأثر الإيجابي على تنمية المدينة، ويسهم في إقبال المستثمرين علاوةً على المساهمة مستقبلاً في توفير الخدمات وكافة احتياجات سكان المدينة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في إنجاز تلك المشروعات، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.