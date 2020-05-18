نبيلة عبيد تكشف كواليس وقوعها ضحية رامز مجنون رسمي

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، كواليس وقوعها كضحية للفنان رامز جلال، في برنامجه الشهير رامز مجنون رسمي، موضحة أن الحلقة الخاصة بها والتي ستُعرض عبر شاشة mbc مصر، اليوم، كان بها قدر كبير من الرأفة، نظرًا لتقدمها في السن.

وأوضحت "عبيد" في تصريح تليفزيوني لها، أنها لم تسقط من أعلى السلم، ولم تسقط كذلك في الصندوق المُزود بالماء، نافية ما تردد عن حدوث إصابات لها نتيجة وقوعها في هذا المقلب، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، فلم يلحق بها أي أذى.

وفي حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، رامز مجنون رسمي، تظهر الفنانة نبيلة عبيد، كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.