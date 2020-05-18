ياسر جلال عن عدم ظهوره مع رامز: بارفض الظهور في برامج الفلوس

كشف الفنان ياسر جلال عن كواليس شخصية "حسن الجبالي"، والتي يجسدها في مسلسل "الفتوة" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال "جلال" خلال مداخلة عبر برنامج "zoom" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أنا سعيد جدًا بردود أفعال الجماهير على مسلسل الفتوة، صحيح انا مش موجود على السوشيال ميديا لكن بتوصلني ردود الأفعال، والبوستات ناس بتبعتهالي دايماً وسعيد بده جدًا، وفخور باللي بيقولوه، وأتمنى أكون باستحقه أصلًا".

وأوضح "جلال" أنه خاف من تجسيد شخصية "الفتوة" بعدما قام بتأديتها عمالقة السينما المصرية، مثل فريد شوقي ومحمود المليجي وغيرهم: "بس أنا على طول بخاف، طول الوقت ببقى خايف، والراحل الفنان سعد أردش قال لنا الفنان اللي يخاف يتعلم دائمًا، لأن الخوف يدفع للتعلم باستمرار"، معتبرًا أن خوفه دائمًا يعتبر من نوع الخوف الصحي، ويصب دائمًا في خانة البحث عن أفضل أداء.

وقال "جلال" إن ما شجعه على المشاركة في العمل هو أن دور "الفتوة" هنا مختلف عما قام به الأساتذة الكبار في تاريخ السينما المصرية، فالفتوة في المسلسل يحاول تحقيق العدل من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن الصعوبة التي واجهته أثناء تصوير العمل تتمثل في استخدام "النبوت" وساعده في ذلك محمد عزب.

وكشف عن أنه بدأ التدريب بالعصا قبل الدخول في مرحلة "الأكشن"، وذلك بالتدريج عبر استخدام النبابيت "الفيك"، لافتًا إلى أن بعض الضربات أثناء العمل كانت موجعة رغم أن "النبابيت" المستخدمة غير حقيقية.

وتابع: "بالرغم من الضربات اللي بتوجع من النبوت، لكن كنا بنستحمل ونكمل ومعظم الأكشن لازم يبقى كده، لازم نتحمل، وأنا في معظم أعمالي لا أستخدم الدوبلير"، مشيراً إلى أن نجاح العمل يعود للبطولة الجماعية، فلا يوجد فنان يعمل بمفرده أو ينجح بمفرده، ومشددًا على أن أهم أسباب نجاح المسلسل هو حالة الحب السائدة في "لوكيشن" العمل.

وعلق جلال على بعض المشاهد الرومانسية في المسلسل: "الجمهور متعطش لهذه المشاهد ونفسه فيها، وده سبب إن الدراما التركية نجحت في أوقات سابقة، لإننا سيبناها ترتع لإننا ماركزناش في المشاهد والأعمال الرومانسية"، موضحًا أن العمل به خط رومانسي رحب به الجمهور.

وكشف جلال أن أهم الاعمال الرمضانية التي حازت إعجابه ودفعته لمشاهدتها هي مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، وكذلك "الاختيار" و"النهاية"، ووصفها بأنها أعمال رائعة، إضافة لمسلسل "فلاتينو" للزعيم عادل إمام، فضلًا عن مسلسل "بـ100 وش".

وحول عدم ظهوره مع شقيقة رامز جلال في سلسلة برنامجه الرمضانية المتخصصة في المقالب، قال ياسر إنه لايظهر في برامج مقابل المال، عازيًا ذلك إلى أن البرامج تصيبه بتوتر حاد: "أنا مبطلعش في برامج بشكل عام، ومن النادر إلا لحبايبي، وخصوصًا كمان برامج بفلوس مبروحهاش ومبطلعش في برامج، لأني أول ما بطلع في برامج بيجيلي توتر".