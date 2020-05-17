فيديو.. أروى جودة لـ رامز جلال: أنت بشع.. بكرهك وحياة أمي

وقعت الفنانة أروى جودة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وفور اكتشافها أنها وقعت ضحية مقلب رامز جلال وصرخت من هول الصدمة، وقالت: "رامز.. أنت هتعمل إيه؟.. والله هقتلك".

وسألت أروى رامز جلال عن لون شعره، وقالت له إنه يعجبها كثيرا، فرد رامز: "متأخرش عنك في حاجة"، وعلى الفور بدأ في تلوين شعرها باللون الأزرق.

وبدأ رامز جلال في تنفيذ المقلب وسط صرخات من الفنانة أروى، وقالت: "أنا بكرهك وحياة أمي.. كفاية يارامز.. هرجع ياغبي"، ولكن استغاثاتها لم تجدي ولم يرحمها رامز جلال واستمر في تنفيذ المقلب.

وفي فقرة التانج والكابوريا، ظلت أروى جودة تصرخ قائلة: "هجيبك من شعرك.. عندي حساسية في ودني ومينفعش المية تلمسني"، وهددها رامز جلال بالكابوريا وطلب منها تقول: "قولي أستاذ رامز" فردت: "ولا أستاذ رامز ولا زفت"، ووضع رامز الكابوريا في المياه وسط صرخات أروى "أنت شخص بشع".

واستدرج رامز جلال أروى للوقوع في فخ بركة المياه، وبالفعل وقعت أروى في الفخ، ووقعت في بركة المياه، وفور خروجها من بركة المياه انهالت عليه بالضرب.

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.