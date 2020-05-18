نبيلة عبيد بعد وقوعها ضحية رامز مجنون رسمي: كنت هاموت

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لم تكن تعلم بطبيعة برنامج رامز مجنون رسمي، مسبقًا، إذ اكتشفت طبيعة المقلب أثناء الحلقة، قائلة: "كنت رايحة البرنامج وماكنتش أعرف حاجة خالص".

وقالت "عبيد"، في تصريح تليفزيوني لها، إنها توجهت للبرنامج بناء على دعوة من الإعلامية أروى، لكنها فوجئت بطبيعة المقلب أثناء الحلقة، متابعة: "لما عرفت خفت واتخضيت، وزعلت من أروى وقتها، وشتمت رامز لما الكرسي طلع بيّا لفوق".

وأكدت أنها أصيبت بحالة من الذهول والصدمة خلال البرنامج، نظرا لطبيعة المقلب، متابعة بقولها: "كان ممكن أموت فيها.. مش هاروح البرامج دي تاني.. أنا كنت بعتذر لرامز جلال لمدة 8 سنوات، وهو كان داخل تحدي معايا وكسبني المرة دي".

في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، رامز مجنون رسمي، تظهر الفنانة نبيلة عبيد كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج رامز مجنون رسمي في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.