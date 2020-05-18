عبدالعال: مفيش نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام

جدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حديثه عن عدم نية الدولة بيع شركات قطاع الأعمال العام أو تصفيتها.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع بتعديل قانون قطاع الأعمال العام: "لو كانت الدولة لديها النية في تصفية شركات قطاع الأعمال، لما تقدمت بهذا التعديل".

وأشار إلى أنّ القيادة السياسية مهتمة بملف قطاع الأعمال العام، وفي مقدمتها الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أنّ كلنا عمال وكلنا قدمنا من الريف المصري الذي أخرج للمجتمع المصري الفلاح والعامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة العامة، انتقادات عديدة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد فشلها في تطوير عدد من الشركات، بينها شركة الغزل والنسيج التي كانت تعد أحد القلاع الصناعية المهمة.

وطالب النائب عماد محروس، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بتبني ملف قطاع الغزل والنسيج، قائلا إنّه منذ انعقاد الفصل التشريعي الأول، تولى 3 وزراء حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، وفي كل مرة كان يأتي الوزير ويقدم نفس الكلام الذي قدمه زميله الوزير السابق، وفي النهاية أصبح الوضع مؤسفا للغاية.

ولفت إلى أنّ بعض المصانع التي أنشئت في عهد الإنجليز، تم بيع الآلات الخاصة بها كخردة لصرف رواتب العاملين بالقطاع.

وانتقد النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، أداء وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا إنّ هناك توجه لبيع شركات قطاع الأعمال العام من قبل الوزير الحالي.