يوميات كورونا في المغرب العربي.. الرباط: تمديد الطوارئ الصحية لـ 3 أسابيع

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4.837.782 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 317.310 إلى بينما بلغت حالات الشفاء منه1.873.677 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم.

وقررت السلطات المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية لـ 3 أسابيع، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، فيما سجلت السلطات المغرببية، اليوم 60 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.

من جانبها، أعلنت السفارة الهندية في المغرب اعتماد نيودلهي تصدير شحنة من دواء "هيدروكسي كلوروكوين" إلى الرباط، ستصل نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت السفارة الهندية، في بيان، أن حكومة الهند أذنت بتصدير شحنة من دواء "هيدروكسي كلوروكوين" إلى المغرب، وأنه تم إصدار رخصة لوزارة الصحة لتصدير 6 ملايين قرص من "كبريتات هيدروكسي كلوروكوين" المصنعة من طرف مختبرات الشركة الهندية الخاصة IPCA.

وقررت الحكومة الموريتانية، اليوم ، تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط، وذلك بسبب وجود قرابة 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة، كما قررت موريتانيا فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن خلو البلاد من إصابات بالوباء.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سلام مرزقو في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم، إن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددًا صلاة الجمعة، وتمنع من هم دون الـ 12 عامًا من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظًا على سلامة المجتمع .

وفي سياق متصل، ناشد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد من مكان حجره الذاتي المواطنين ارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيدي ولد الزحاف ،أمس الأحد، تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 62 حالة شفيت منها 06 حالات بينما تم تسجيل 04 وفيات ليصل العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 50 .

وأوضح الزحاف، خلال مؤتمر صحفي مساء أـمس الأحد أن هذه الحالات الجديدة تم تسجيلها بعد تلقي الرقم الأخضر 15119 تمت معالجة 9074 من هذه الاتصالات التي تم تلقيها خلال ال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تحديد 122 شخصا من مخالطي الحالات السابقة، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأضاف المسؤول الموريتاني، ان 44 من المصابين بالفيروس حالتهم جيدة، ولله الحمد، ولم تظهرعليهم أية أعراض ، مطالبا جميع المواطنين بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة لأن ذلك هو أنجع وسيلة للوقاية من انتشار الوباء.