انطلاق قافلة "إفطار صائم" لتوزيع 17500 كرتونة مواد غذائية بالمنيا

شهد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم، انطلاق قافلة المساعدات الغذائية الذي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ضمن قوافل الخير لإفطار صائم، حيث سيتم توزيع 17 ألف و500 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 247 طن تقريبا من المواد الغذائية، لصالح الأسر الأكثر استحقاقا بـ 120 قرية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، حيث سيتم توزيعها بالتنسيق مع 107 جمعية ومؤسسة.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ عبر الفيديو كونفرنس، بحضور دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك للإعلان عن بدء إطلاق القافلة.

حضر إطلاق القافلة، من أمام مبنى الديوان العام، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحازم محمد وفا مديرة مؤسسة مصر الخير بالمنيا.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره للجهود التي تقوم بها وزارة التضامن بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، لدعم ومساندة الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجا، وأشاد المحافظ بالجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى، والتي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي أعاقت الكثير عن العمل، مؤكدا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون علي قلب رجل واحد، حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني، من أجل مصر والمصريين.