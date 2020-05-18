مراكز المنيا تزيل تعديات بناء مخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الحملات التي تم تنظيمها بنطاق المحافظة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 610 متر مربع، بقرية أسطال التابعة للوحدة المحلية لمركز سمالوط، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أملاك دولة للري، وحالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، في إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي، منها 5 حالات بناء بدون ترخيص مخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 525 متر مربع بقرية دلجا، 7 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 4 قراط 14 سهم بقرية كفر خزام.