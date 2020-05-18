منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان محافظة المنيا بدون كمامة طبية

أصدر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قرار بحظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بدون ارتداء الكمامة، وطلب من جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناءا على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا، والذي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري، وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطبيق ذلك القرار بدواوين المحافظات.

وشدد المحافظ، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والشوارع بشكل دوري، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.