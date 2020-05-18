القصة الكاملة لسيدة استغاثت بوزيرة الصحة في بث مباشر على فيسبوك بسبب كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لايف لسيدة تدعي أمال، تستغيث بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا، وناشدت جميع الجهات المسؤولة التدخل وتوفير الرعاية الصحية لها ولأسرتها، حيث طالبت بنقلها إلى أي مستشفى، خاصة بعد التواصل مع الخط الساخن ولم يستجيب أحد، كما ظهرت ابنة السيدة في فيديو آخر تبكي بسبب تدهور حالة والدتها.

ورصد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة والسكان هذا الفيديوهات وخضعت السيدة للفحص الخاص بالفيروس أمس، ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال ساعات، وبناء عليها سيتحدد تحويلها على العزل من عدمه، كما سيتم عمل مسحات للأطفال ومناظرة حالتهم وعمل اللازم وفقاً لحالتهم.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الصحة والسكان، اليوم، إنه تم نقل السيدة أمال، التي ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تستغيث من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلى مستشفى صدر العباسية، وبصحبتها أبنائها.

وأشار المكتب إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تتابع حالة المريضة بنفسها، حيث قامت بالتواصل معها عبر الغرفة المركزية للوزارة صباح اليوم وأخذ بياناتها، كما أكدت أنه تم إجراء مسحة لها وأن النتيجة لم تظهر بعد، وجاري التعامل مع الحالة والاطمئنان على أطفالها في ضوء نتيجة الفحص.

وصرح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وصول السيدة أمال ربيع وأبنائها الأربعة إلى مستشفى صدر العباسية استقبلهم الدكتور محمد عيد مدير المستشفى، وقام الدكتور سامح مدير الطوارئ بمناظرة حالتهم بالإضافة لعمل المسحات للأبناء.

وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنهم يخضعون للرعاية الصحية لحين ظهور نتيجة المسحات والتي من خلالها سيتبين حاجتهم للعزل أو استمرار العلاج حسب ما يقره الأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.