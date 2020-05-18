"الصحة العالمية": المنظمة دقت ناقوس الخطر مبكرا بشأن وباء كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة دقت ناقوس الخطر مبكرا بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح مدير المنظمة، أن وباء كورونا سلط الضوء بوضوح على الانقسامات الجيوسياسية، مشيرا إلى أنه سيجرى إطلاق تحقيق مستقل بشأن الاستجابة لكورونا في أقرب وقت مناسب.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج، قال في وقت سابق، اليوم، إن أي لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، "سنقوم بتطويره سيكون للمصلحة العالمية العامة".

وأوضح الرئيس الصيني، أن بلاده كانت تتعامل بشفافية دائما فيما يتعلق بكورونا المستجد، مضيفا أن بلاده تعهدت بتقديم ملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا عالمياً على مدى عامين.

كان المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، قال خلال مقابلة بثت على WSJ at Large، إنّ الصين سمحت عن عمد بانتشار كورونا التاجي في بقية العالم، وحمت بكين وشنجهاي، وأنّ الفيروس "كان يمكن احتواؤه في ووهان".