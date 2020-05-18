مصرع شاب غرقا في النيل بالمنيا

لقي شاب مصرعه غرقا اليوم، أثناء استحمامه بنهر النيل بمركز مطاي شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز مطاي بغرق كريم" م م " 23 عاما، مقيم قرية السعدية.

بانتقال رئيس مباحث المركز وفريق الإنقاذ النهري تم انتشال جثة الشاب، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأنه لقي مصرعه غرقا أثناء استحمامه بنهر النيل. وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة الدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية، أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.