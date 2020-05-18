مفتي الجمهورية: الصوم جهاد لمن فقهه.. ويشفع للإنسان يوم القيامة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشفاعة تأتي عندما يكون الإنسان في موقف أزمة، فيحتاج إلى شفاعة النبي، في يوم الدين ليأخذ بأيدينا من موقف مهيب وصعب.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال برنامج "نور النبي"، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية "صدى البلد": "كنا قبل ذلك في غفلة شديدة جدًا، فيأتي النبي بإذن ربه سبحانه وتعالى ويشفع لأناس، يأتي شهيد قُتل في سبيل الله دفاعا عن دينه وبلده وعرضه ويشفع في 70 من أهل بيته أو قرابته".

وتابع أن الشفاعة لحظة ينتظرها الإنسان لتنقذه: "الله أعطانا نماذج في الدنيا، أقول أصوم لكي يكون شفيعا عند ربي، لأنني بذلت جهدًا كبيرًا بإخلاص لا حصر له".

وأردف: "لا تستطيع القول في عبارة موجزة كيف هذا الإخلاص، لكنني شعرت به، قلبيا وروحيا، وامتزجت قضية التكليف بالبدن والروح، وأصبح التكليف جزءً لا يتجزأ من هذا البدن، بحيث أنه في امتناعه عن الطعام والشراب والشهوة والقيل والقال وشهادة الزور، أنا ممتنع عنها لأني صائم، والصوم هو جهاد حقيقي لمن فقهه ويشفع للإنسان عند الله يوم القيامة".