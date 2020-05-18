وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان تنفيذ محور كوبري سمالوط

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بـ2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه.

يضم المحور 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري كم أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر القادم.

تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) بالإضافة إلى اعمال الطرق، وأكد ضرورة الانتهاء منه وفقا للجداول الزمنية المحددة وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تحافظ على سلامة العمال والمهندسين العاملين بالمشروع.

أكد وزير النقل خلال الجولة على الأهمية الكبيرة للمحور، مشيرا إلى أنه سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

أضاف أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا الى انه بدءا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقد تم التخطيط لأنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة ليصل إجمالي المحاور و الكباري على النيل (59 كوبري) لافتا الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).