نائب محافظ الوادي الجديد تشهد إطلاق قافلة مساعدات "مصر الخير"

شهدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إطلاق قافلة مؤسسة مصر الخير بالمحافظة وذلك عبر الفيديو كونفرنس بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت نائب المحافظ، إن القافلة تضم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية يجري توزيعها على المستحقين من خلال التنسيق مع 50 جمعية أهلية على مستوي المحافظة.

واضافت، أنها عقب اللقاء، تفقدت القافلة أمام ديوان عام المحافظة، يرافقها اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، مشيدة بالدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمتضررين اقتصادياََ من أزمة فيروس كورونا.