محافظ دمياط تحظر التردد على المصالح الحكومية دون كمامة

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدة توجيهات منها حظر دخول العاملين والمترددين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية دون ارتداء الكمامة وغلق المنتزهات وكورنيش النيل خلال فترة عيد الفطر المبارك ومنع التجمعات و التكدس، موجهة مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالتنسيق الكامل لحصر احتياجات النُزل المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت المحافظ تعديل قرار تخصيص مساحة ٤٨٨.١١م٢ بحوض الكرنتينا رقم ١٣ بمدينة عزبة البرج من إقامة مقر للوحدة المحلية للمدينة إلى إقامة عمارة سكنية استثمارية مميزة وذلك بالمجان لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة و تخصيص مساحة ٩٠٠ متر ٢ بقرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ لإنشاء محطة رفع صرف صحي، و تخصيص قطعة أرض على مساحة ٩٦ م٢ من أملاك الدولة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والكائنة بشارع صفى الدين حى ثان لإقامة مقر للمجلس القومى للمرأة.