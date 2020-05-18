محافظ دمياط تكلف "الصحة" برفع حالة الطوارئ و"التعليم" بتطهير المدارس

عُقدت اليوم بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذي برئاسة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وبحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء أحمد كمال مساعد مدير أمن دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت عوض رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، إذ أصدرت حزمة من التوجيهات إلى مدير مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خاصة فى ظل الظروف الراهنة بإنتشار فيروس كورونا المستجد، كما كلفت مديرية التربية والتعليم بالبدء في اتخاذ إجراءات تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها 21 يونيو القادم وفقاً لما تم تحديده بالمؤتمر الصحفى المنعقد أمس برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى موجهة بوضع جدول زمنى يتضمن التوقيتات الخاصة بتنفيذ تلك الأعمال.

كما كلفت محافظ دمياط مديرية التموين والتجارة الداخلية لشن حملات تموينية وتفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار، هذا وقد شددت عوض على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ببذل أقصى الجهود وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ومخالفات البناء.

وفى هذا السياق، أثنت المحافظ على جهود الأجهزة الأمنية وتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ حملات الإزالة والتعامل الحاسم مع المخالفات خلال الفترة الماضية.