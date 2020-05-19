بث مباشر وامتحانات "أونلاين".. كيف زاد كورونا الوعي الإلكتروني للطلاب

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجاه الدولة لتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس بجميع محافظات الجمهورية؛ بثت الجهات المعنية برامج لشرح المناهج الدراسية، للطلاب بمراحلهم كافة، الابتدائية والإعدادية والثانوية بأنواعها العامة والفنية والتعليم عن بُعد عن طريق القنوات التعليمية الرقمية.

ومع استمرار تعليق الدراسة وتخطي إصابات كورونا حاجز الـ10 آلاف مصاب، وجهت الدولة طلاب النقل بتقديم مشروعات بحثية لضمان النجاح والانتقال للصف الأعلى، الأمر الذي زاد من نسبة الوعي الإلكتروني لدى الطلبة من جميع الأعمار.

ودشنت وزارة التربية والتعليم للطلبة عددًا من القنوات الإلكترونية ابتداءًا من قناة مصر التعليمية وبنك المعرفة ومنصة ذاكر، وحتى منصات رفع الأبحاث ومنصات أداء الامتحانات الإلكترونية وعدد من المنصات التي نستعرضها على النحو التالي:

موقع وزارة التربية والتعليم

قدم موقع الوزارة للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، و بوابة التعليم الإلكتروني التي تتضمن جميع المناهج الدراسية متمثلة في الكتب الدراسية الإلكترونية، وعدد من الصوتيات والبرمجيات والاختبارات الاسترشادية وأدلة التقويم ومواصفات الورقة الامتحانية، وتقدم البوابة لطلاب المرحلة الثانوية عدد من الامتحانات السابقة وشروحات فيديوهات تعليمية ونماذج تدريبية وتجريبية.

قناة مصر التعليمية

قناة مصر التعليمية (EDUC 1) هي واحدة من مجموعة قنوات النيل المتخصصة، وتهتم بفئة الطلاب والتلاميذ باختلاف مراحلهم التعليمية، وكل ما يهمهم من مقررات ومراجعات طيلة فترة العام.

وتردد القناة على النايل سات هو 11747 رأسي v، ومعدل التصحيح 3/4، ومعدل الترميز 27500، وذلك للمرحلة الثانوية والشهادات الفنية.

وقدمت القناة العديد من البرامج المتميزة، لطلاب الشهادات ومراحل النقل، من خلال مدرس أو بعض المدرسين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم والذين يشرحون للطلاب على شاشة على التليفزيون.

بنك المعرفة المصري

وبنك المعرفة المصري (EKB) هو أكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إلى موارد البنك مجانًا لكافة المصريين، حيث يوفر بنك المعرفة المصري مقاطع فيديو، ومقالات، وموارد أخرى لمساعدة المصريين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم.

ويتكون بنك المعرفة المصري من 4 أقسام لـ4 مراحل عمرية مختلفة "بوابة الأطفال - بوابة طلاب المدارس والجامعات - بوابة الباحثين - البوابة العامة".

المكتبة الإلكترونية "ذاكر"

وتضم منصة "ذاكر" محتوى علمي رقمي للمراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، كما تضم المنصة أكثر من 80 قاموسًا ومعجمًا للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0).

منصة البث المباشر

ومن خلالها يمكن التواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم إعلانها عبر المنصة طبقًا للجداول المُعلنة، تهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.

منصة Edmodo

وهي منصة دشنتها وزارة التربية والتعليم للتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بحيث يستطيع المعلم التواصل مع الطلاب وإدارة الفصل بطريقة كاملة، مع إمكانية ولي الأمر للدخول والمتابعة.

ومن خلال نفس المنصة يمكن للطالب أن يقوم برفع مشروعه البحثي كبديل عن الامتحانات، وذلك لجميع صفوف النقل التي تبدأ من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الإعدادي.

منصة كود الطالب

والتي من خلالها يستطيع الطالب الحصول على الرقم التعريفي على قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالوزارة، ويستخدم كبديل عن الرقم القومي فيما يتعلق بالامتحانات أو أي أنشطة تعليمية خاصة بالوزارة.

منصة بيرسون

وهي المنصة الإلكترونية التي يؤدي خلالها طلاب الصف الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الوقت المحدد له حسب المحافظة التابع لها عبر جهاز التابلت أو أي جهاز موصل بالإنترنت.

Discovery Education

وتوفر هذه المنصة للطلاب موارد مجانية من شأنها إحياء تجربة التعلّم داخل الفصل الدراسي وخارجه على حد سواء، فمن خلال WebEdTV يمكن مشاهدة التليفزيون التعليمي عبر الإنترنت في أفضل صورة، ومن خلال Curriculum Connect يمكن الاستمتاع بتجربة التعلّم من خلال مواد تفاعلية في صورة مقاطع فيديو، وصور، وعروض تفاعلية، وملفات صوتية، ومقالات نصية، وكلها موضوعة خصيصًا لتلائم المناهج الوطنية.

وتوفر شبكة WebEdTV للمدرسين، والآباء، والطلاب مجموعة منتقاة من أفضل الموارد المعلوماتية الشيّقة من مجموعة مقاطع الفيديو ذات المستوى العالمي من إنتاج Discovery Education، ويتم انتقاء الموارد بعناية لتتلاءم مع موضوعات المناهج الدراسية لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وفي كل أسبوع، يتم اختيار موارد في خمس مواد، هي: العلوم، والرياضيات، ومهن STEM، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والموضوعات العالمية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تمهيدية مخصصة، واستراتيجيات تدريس وأدلة تعلّم لإثارة الفضول ودعم التعلّم في المدرسة أو في المنزل.

أما Curriculum Connect تهتم بربط المناهج المصرية بمحتوى رقمى ممتع، حيث لم يعد المعلمون بحاجة للبحث المكثف عن موارد رقمية لدعم دروسهم، كما أصبح بمقدور الطلاب تفعيل مسيرتهم التعليمية بكل ثقة، حيث يوفر Curriculum Connect إمكانية الوصول عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى المحتوى التفاعلي المنقّح والمتمثل في الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، والملفات الصوتية، والصور، والتي تم انتقاؤها جميعًا بعناية لتلائم دروس العلوم والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية.