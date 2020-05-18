محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لتنفيذ مبادرة إرادة شعب لمواجهة كورونا

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً لمتابعة تفعيل آلية تنفيذ مبادرة إرادة شعب الشرقية (أسبوع الحسم) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتوره عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وممثلين عن الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسه والأوقاف.

أكد محافظ الشرقية أهمية الوعي ودوره في تغيير ثقافة المواطنين وتعديل سلوكياتهم للأفضل، مؤكدا علي ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه للحد من انتشار الفيروس والاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام الكمامه الواقيه والمطهرات والمنظفات والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف المحافظ أن ما لمسه خلال الفتره السابقه عبر جولاته الميدانيه من سلوكيات خاطئه يقبل عليها المواطنين من شأنها أن تضر بصحتهم كالإصرار علي اقامه الاسواق بالمخالفة لقرارات الدوله والتكالب علي شراء وتخزين احتياجاتهم الأساسيه رغم توافرها وبأسعار مناسبه بالإضافة الي عدم إرتداء الكمامات الواقيه مما يضر بصحتهم ويساعد علي انتشار الفيروس.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الشباب طاقه فاعله يجب استغلالها للحفاظ علي بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي قوامه الصحي مشيرا الي أن نجاح المبادرة يتوقف علي دورهم في اقناع المواطنين بالاستجابة الي تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها ان تحد من خطوره انتشار الفيروس والحفاظ على صحه وسلامة المجتمع. وكذلك تعريفهم بالعقوبات المقررة في حالة عدم الإلتزام.

طالب المحافظ الشباب بتشكيل مجموعات عمل بمشاركة عناصر من مجالس المدن والمرافق للنزول إلي الأسواق والمناطق التجاريه والتي تشهد تزاحما كبيرا من المواطنين لتوعيتهم بخطورة الفيروس وكيفيه الوقايه منه ووضع آليه لتنظيم حركه البيع والشراء مع مراعاه مسافات بينيه بين الباعه وتنظيم دخول وخروج المواطنين وكذلك المرور على المحال التجاريه والتنبيه على اصحابها بعدم السماح بدخول المواطنين لقضاء احتياجاتهم إلا بعد التأكد من إرتدائهم الكمامه الواقيه وفي حاله المخالفه يتم تشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله مع استمرار اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت التجاريه بصفه دورية.