"شحات": اختبار السنوات النهائية بالأقصر تعقد عقب انتهاء تعليق الدراسة

قال الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، إن طلاب السنوات النهائية ستعقد اختباراتهم بصورة اعتيادية بعد مرور فترة وجيزة من انتهاء تعليق الدراسة، مشيرا إلى أنه ستحسب لهم أعمال السنة بصورة اعتيادية، وتابع أن جميع أعمال الكنترولات للسنوات النهائية ستتم بصورة عادية طبقًا لما هو معمول به في الظروف العادية، وستطبق قواعد الرأفة بشكل اعتيادي.

وأشار "شحات" إلى أن الجامعة قد أقرت القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن ما وصلت له لجنة دراسة المقررات، وذلك لوضع الخرائط الدراسية بلجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية.

ولفت رئيس جامعة الأقصر إلى أنه تم وضع قواعد لتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019-2020، وذلك لطلاب سنوات النقل بكليات الجامعة.