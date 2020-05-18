عاجل.. السيطرة على حريق بمزرعتين في كفر الشيخ.. صور

نشب قبل الإفطار حريق في مزرعتين دواجن بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، مما أسفر عن تدميرهما وامتداد النيران لمنزل مجاور ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بنشوب حريق بمزرعتين دواجن بقرية دمروا الحدادي بسيدي سالم، وأمر بالدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

ومن خلال المعاينة المبدئية، تبين نشوب حريق داخل مزرعتين، يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائى من الدفايات الخاصة بالمزرعة، مما أدى إلى تدمير المزرعتين واشتعلت سريعًا حتى قضت النيران على محتويات المزرعتبن كما قضت على الأبواب والنوافذ والعروق الخشبية وسقف المزرعة.

وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية، وأصيب عامل بإختناق وجرى نقله لمستشفى سيدى سالم المركزى.

وتحرر عن ذلك محضر، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة مكان الحريق، وإخطار الإدارة البيطرية بسيدى سالم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.