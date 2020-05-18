مصرع طفلة 3 سنوات غرقا بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها غرقا في "عزبة الشيخ سليم" مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ووصلت استقبال مستشفى نبروه المركزي في حالة سيئة إلا أنها لفظت أنفاسها هناك.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نيروه، بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، إلي مستشفى نبروه المركزي، وحاول الأطباء إسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، "ادعاء غرق".

انتقلت مباحث المركز إلى المستشفى وتبين أن الطفلة تدعي "جودي عبدالحكيم عبدالعزيز"، 3 سنوات، مقيمة طرف أسرتها بعزبة الشيخ سليم، وبسؤال أطباء المستشفى أكدوا أنها وصلت إلى الاستقبال وتم عمل إنعاش للقلب ولم تستجب وتم إيداع الجثة بالثلاجة تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال أسرتها ادعوا غرقها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وكلفت النيابة العامة المباحث بالتحري حول الحادث.