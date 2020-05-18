محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بتكثيف الرش لمقاومة البعوض والحشرات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال الرش بالمبيدات ضد الحشرات الطائرة الناموس والبعوض وغيرهما إلى جانب الأعمال اليومية الجارية للرش والتطهير والتعقيم.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أننا نتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض أو انتقال العدوى وتوفير المناخ الصحي الآمن للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

وطلب محافظ الدقهلية من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لقيام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية لتنفيذ حملات لمقاومة البعوض والحشرات منعا لانتقال الأمراض.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة مقاومة الحشرات من أجهزة الرش والكيماويات المطلوبة، وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش للمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة للقضاء على هذه الحشرات التي تتسبب في العديد من الأمراض المعدية.