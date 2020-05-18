لميس للمواطنين: "البسوا الكمامات عشان الدولة ترجع عجلة الاقتصاد"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليوم، إلى 535 حالة.

وقالت "الحديدي"، عبر برنامجها القاهرة الآن، المذاع على فضائة العربية "الحدث": "الأرقام تتصاعد ولكن رغم هذا التصاعد، إلا أنه مقترن ومصحوب بزيادة مضطردة في معدلات الشفاء".

وتابعت: "نحن مقبلون على الساعات الأخيرة من شهر رمضان، وعادات المصريين لن تتوقف في شراء حاجيات العيد والملابس".

وأردفت، أن الشوارع قد تشهد تكدسا ندفع ثمنه في الأسابيع المقبلة: "مهما قلنا الناس هتنزل وهتجيب حاجة العيد، على الأقل ممكن تلبسوا كمامات، وتحرصوا على التباعد وتخافوا على نفسكم؟ أرجوكم حققوا التباعد والتزموا بالإجراءات الاحترازية".

وأتمت: "الدولة لن تستطيع إعادة الاقتصاد بشكل كامل، إلا بتراجع حالات الاصابة والدولة حريصة على ذلك فساعدوها".