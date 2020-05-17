لميس الحديدي تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: كل سنة وأنت زعيم الضحك

هنأت الإعلامية لميس الحديدي الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين عبر حسابها الخاص بتويتر قائلة: "كل سنة وأنت زعيم الضحك في العالم العربي".

وتابعت: "كل سنة وأنت زعيم الفن الراقي، كل سنة وأنت الأستاذ.".

وشاركت "لميس" صورا لها مع الزعيم، معلقة عليها: "الصور دي من مشهد داخل ستوديو هنا العاصمة في مسلسل عوالم خفية، مش ممكن أنساه.. شرفتني وأسعدتني".

وينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل فلانتينو بطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، ‏سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.