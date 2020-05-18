أمريكا تتهم الصحة العالمية بالفشل في الحصول على معلومات حول كورونا

قال أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، إن أحد الأسباب الرئيسية التي خرجت بتفشى كورونا عن السيطرة، كان فشل منظمة الصحة العالمية في الحصول على المعلومات التي يحتاجها العالم، وبما أودى بحياة الكثيرين، مشيرا الى أن فيروس كورونا حصد أرواح مئات الآلاف بشكل مأساوي، وأثر على ملايين الأشخاص، وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي.

ونوه وزير الصحة الأمريكي، في كلمة وجهها لجمعية الصحة العالمية التي انطلقت أعمالها عبر الإنترنت اليوم الاثنين، في جنيف، إلى أن بلاده خصصت 9 مليارات دولار ستفيد استجابة فيروس كورونا العالمية، وبما في ذلك أكثر من نصف مليار دولار من الاستثمارات المخطط لها لدعم المزيد من أكثر من 40 دولة معرضة للخطر.

ولفت الى أن الولايات المتحدة أطلقت أول تجربة لقاح بشري في العالم وأبلغت عن النتائج الإيجابية الأولى من تجربة سريرية علاجية، وأكد أن هذه النجاحات والطريقة الشفافة التي تتشارك بها بلاده ستفيد العالم بأسره.

وقال عازار إن عمليات منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون شفافة أيضا، وأعلن دعم الولايات المتحدة إجراء مراجعة مستقلة لكل جانب من جوانب استجابة المنظمة للوباء، مشيرا إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع لضمان تنفيذ منظمة الصحة العالمية ولايتها الرئيسية وامتثال الدول الأعضاء للوائح الصحية الدولية.

وأضاف أن دولة عضو واحدة على الأقل سخرت من التزامات الشفافية وأدت إلى تكاليف باهظة للعالم بأسره، وأن منظمة الصحة العالمية فشلت في مهمتها الأساسية المتمثلة في تبادل المعلومات والشفافية عندما لا تتصرف الدول الأعضاء بحسن نية.

وشدد على أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، وطالب بأن تتغير منظمة الصحة وأن تصبح أكثر شفافية وأكثر خضوعا للمساءلة، وقال: "إن هناك حاجة الآن إلى منظمة الصحة العالمية الأكثر فعالية للمساعدة في كسب هذه المعركة وإثبات أنه يمكن منع مثل هذه الكوارث في المستقبل".

وأكد أن الولايات المتحدة تعرض على كل بلد المشاركة في جهودها للقضاء على الوباء وحماية صحة كل دولة حول العالم.