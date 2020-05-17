أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة النصف مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وسجلت هناك أكثر من 28 ألف حالة وفاة.

وبيّن تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، أن المنطقة سجلت، 501563 إصابة بالفيروس، نصفها تقريبا في البرازيل، البلد الأكثر تضررا.

وأحصت السلطات البرازيلية ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة، و816 وفاة السبت، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 233142 حالة، والوفيات إلى 15633 حالة وفاة.

وتأتي البيرو في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة بـ88541 إصابة، و2523 وفاة.

تليها المكسيك حيث بلغ عدد الإصابات (47144)، لكنها تحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 5045 حالة.

وفي تشيلي التي تم فرض "حجر صحي كبير" على عاصمتها، أمس، بعد الإرتفاع المفاجئ في عدد الإصابات والوفيات، سجلت ما مجموعه 41428 إصابة و421 وفاة.

وفي الإكوادور، بلغ عدد الإصابات (32723) حالة والوفيات (2688).

ومع ذلك، فإن عدد الحالات التي جرى تسجيلها قد لا يعكس سوى جزءا صغيرا من العدد الحقيقي للإصابات بسبب التفاوت في سياسة التشخيص التي تتبعها كل دولة، إذ لا تجرى في الكثير منها فحوص سوى للحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وفي العالم أجمع، جرى تسجيل نحو 4.6 مليون إصابة منذ بداية الوباء، بينها 319 ألف وفاة. ويعتبر أكثر من 1.6 مليون إصابة من بين الحالات المسجلة متعافية الآن.