عاجل.. إصابة عامل بمطابع هيئة الكتاب بفيروس كورونا

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة لأحد العاملين بقطاع المطابع بالهيئة المصرية العامة للكتاب بڤيروس كورونا.

وأضاف "الحاج علي" أن المصاب لم يتواجد بالهيئة منذ 12 يوما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتعقيم المطابع والهيئة وحصر المخالطين، حيث تبين أن المصاب لم يخالط سوى زملائه بالمكتب وسوف يتم منحهم أجازة لمدة 14 يوما.

وتابع أن العمل مستمر بالمطابع مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة، متمنيا الشفاء العاجل للمريض والتعافى التام من الڤيروس، والسلامة للجميع.