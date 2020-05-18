خطة جنوب سيناء لمواجهة فيروس كورونا في عيد الفطر

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عدة تعليمات تنظيمية للعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".

وأكد محافظ جنوب سيناء، على جميع رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية بالتنسيق فيما بينهم، للتأكد من غلق جميع المحلات التجارية، والمولات والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات، والحدائق، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.

كما شدد على حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءًا خلال تلك الفترة، وإذاعة صلاة العيد من أحد المساجد دون مصلين، والاكتفاء بحضور العاملين فيه فقط.

وقرر المحافظ وقف إجازات رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، خاصة قطاع الصحة والتموين، وأهاب المواطنين باتخاذ كافة الطرق الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ جميع رؤساء المدن برفع درجة الاستعدادات القصوى، وتشكيل مركز عمليات فرعي بكل مدينة، للعمل مدار24 ساعة، وإرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد، وإعداد تقارير يومية لمركز عمليات المحافظة والتبليغ الفوري عن أي طوارئ، فضلًا عن الاهتمام بنظافة الأحياء السكنية، ونظافة مداخل ومخارج المدن، والتعامل مع المخالفين للتعليمات الوزارية بكل حزم، والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار، والسيطرة على تجاوزات السرعة المقررة علي طول الطرق الدولية والرئيسة بالمحافظة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية، ومراجعة خطة الدفاع المدني بشان جميع المنشاة بكافة مدن المحافظة، وكذلك التأكيد على توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أي أحداث على مستوى المحافظة، والتحرك السريع لإصلاح أية أعطال.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والوحدات الصحية، وإلغاء إجازات أطباء الطوارئ، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض بمختلف التخصصات للاستعداد لعيد الفطر المبارك بخطة وقائية وأخرى علاجية لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية خاصةً أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع توفير كل الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات لجميع الفصائل، وانتشار سيارات الإسعاف على الطرق الدولية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، والتنبيه على مراقبي الأغذية بتكثيف الرقابة على المحال، والأسواق العامة ومناطق تداول الأغذية، للتأكد من سلامة الأغذية، ومدة انتهاء الصلاحية، والالتزام بالأسعار.