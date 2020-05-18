التعليم العالي: قدمنا 37 بحثا علميا عن فيروس كورونا من 51 في أفريقيا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، كواليس اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن إجتماعه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية المستمرة، لمتابعة كل ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأوضح عبدالغفار، أن مصر لديها مشروعات قومية كبرى في مجال التعليم، سواء ما يخص متابعة إنشاء الجامعات الأهلية في الجلالة ورأس سدر والملك سلمان والطور وغيرها، وكذا الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل كل المشروعات الجاري إنشائها.

وأضاف عبدالغفار، أن جائحة كورونا لم تؤثر بشكل كبير على إنجازية المشروعات، وأن النواحي الإنشائية والأعمال، الامور تسير بشكل جيد، رغم تأثر الشركات الكبرى بجائحة كورونا، وتأثيرها على عمليات التوريد.

وتابع: "إن شاء الله لا نتأخر ونعوض ما فاتنا ولا نتأخر في برامجنا الزمنية الموضوعة، لإنجاز هذه المشروعات".

وتحدث عبدالغفار، عن دعم التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا، الذي جرى مناقشته في اجتماعه مع الرئيس: "الحقيقة منذ بداية الأزمة، الرئيس متواصل معنا باستمرار، وحملنا بعبء ومسؤولية كبيرة، لثقته الشديدة في العلماء المصريين، وهو ما دفعنا لتشكيل لجنة منبثقة عن توصيات الرئيس وتوجيهاته، متخصصة في الأبحاث العلمية".

وقال: "وضعنا إطار واستطعنا عبر المراكز البحثية على رأسها القومي للبحوث، والجامعات المصرية المتخصصة، في علوم الفيروسات، وتمكنت من وضع مشروعات لأبحاث متخصصة في الأبحاث السريرية، فيما يخص فيروس كورونا، بلغت 37 بحثا، وهو عدد كبير على مستوى القارة الأفريقية، حيث قدمت القارة بأكملها نحو 51 بحث، تملك مصر منها نحو 37 منها، وعلى صعيد الشرق الأوسط، بلغت إجمالي الأبحاث المقدمة 74 بحث، تستحوذ مصر على 50% من إجمالي أبحاث الشرق الأوسط، في المنطقة مقارنة بدول أخرى".

وأكد عبدالغفار، أن هذا يدل على الحراك الكبير في مجال البحث العلمي خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الرئيس اطلع على نتائج الأبحاث، وهو حريص دائما على ذلك، وحريص على تقديم الدعم المادي واللوجيستي، لدعم البحث العلمي.

وأشار عبدالغفار، إلى أن وزارة البحث العلمي، جزء من التعليم العالي، وهذا هو دورها، وثمة تنسيق متكامل وشامل بين اللجان في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، لتنسيق واستجلاب كل ماهو جديد في برتوكولات العلاج.