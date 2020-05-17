التعليم العالي: الجامعات تضع جداول "التدريب المؤهل لفترة الامتحانات"

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنَّ عدد طلاب الدراسات النهائية يصل لـ400 ألف طالب، متابعًا "نعهد بالجامعات والمعاهد بدءا من يوم الأربعاء 1 يوليو ونترك لكل جامعة وكل معهد من خلال مجالسه المختلفة وضع كل الجداول الزمنية الخاص بالتدريب المؤهل لفترة الامتحان".

وكلف وزير التعليم العالي، بتشديد تطبيق كل الإجراءات اللازمة من الناحية الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكّد "عبدالغفار" أنَّه سوف يُعلن من خلال الجامعات والمعاهد البدء في إعلان الجداول اللازمة من خلال الأيام القليلة المقبلة.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.