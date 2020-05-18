سهرات مميزة من "المتحدة" على قنواتها في أيام العيد

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سهرات مميزة على قنواتها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأنه بعد موسم رمضاني مميز لقنوات المتحدة والذي شهد بنجاحه المشاهدون، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك، وخلال فترة حظر انتقال المواطنين، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد وتختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربين والمطربات من أفضل نجوم مصر، مثل تامر حسني وأنغام وحميد الشاعري ومحمد فؤاد وهشام عباس ومدحت صالح وعلاء عبد الخالق وحنان مع كوكبة من الموسيقيين، وذلك من مسارح الصوت والضوء بالأهرامات، وحديقة الأزهر.

وأضاف أنه سيتم الكشف خلال أيام عن تفاصيل ومواعيد كل حفل وأماكن إذاعته على قنوات المتحدة، وأنه سيتم في كل الحفلات مراعاة الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، "نتمنى لكل المصريين السلامة وكذلك الاستمتاع بالمنوعات والحفلات المختلفة على كل القنوات".