جونز هوبكنز: 272 ألف متعاف من كورونا بالولايات المتحدة

ظهرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، ارتفاع حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 272 ألف و265 شخصًا.

وأظهرت البيانات كذلك زيادة في حجم الإصابات المؤكدة بالفيروس بين الأمريكيين إلى مليون و486 ألفا و757 مصابًا، بزيادة نحو 19 ألفًا عن أمس الأحد، لتواصل الولايات المتحدة تصدر العالم من حيث إجمالي حالات الإصابة، تليها روسيا بنحو 281 ألف حالة.

وزادت حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الإصابة إلى 89 ألف و562 حالة، بزيادة نحو 820 وفاة عن أمس الأحد، وهو مستوى متراجع عن الأيام السابقة، لكن الولايات المتحدة ما تزال في المركز الأول من حيث إجمالي الوفيات عالميًا، وبعدها بريطانيا بنحو 34 ألف و716 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وحسب بيانات الجامعة أيضًا، فإن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عالميًا بلغ أربعة ملايين و716 ألف و931 حالة، كما زادت الوفيات بين مختلف الدول إلى 315 آلاف و 244 حالة.

وفيما يخص المتعافين على مستوى العالم، فقد ارتفع عددهم إلى مليون و734 ألف و631 متعافيًا.