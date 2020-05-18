محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا.. وإجازة لإدارة البيئة أسبوع

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منح إجازة للعاملين بإدارة البيئة والإدارات المجاورة لها بديوان عام المحافظة لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه تم فحص العاملين في الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

جاء ذلك تعقيبا على اكتشاف حالة إصابة لمدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إلى أن مدير إدارة البيئة في إجازة رسمية منذ بداية شهر رمضان ولم يتواجد بالديوان العام للمحافظة منذ ذلك التاريخ.

وأكد الدكتور أيمن مختار، أن الديوان العام للمحافظة خال من أية حالات للإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحويل مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية لمستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد اكتمال العدد بمستشفى تمي الأمديد.