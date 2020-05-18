الإبراشي عن زيادة إصابات كورونا: "طقوس الناس في رمضان السبب"

أرجع الإعلامي وائل الإبراشي، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 500 شخص يوميا، إلى نمط الحياة، والطقوس التى اعتاد عليها المصريين خلال شهر رمضان والتجمعات التى تصحبه.

وقال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "لأول مرة نقفذ إلى ما فوق الـ500، وذلك لأننا لا نريد أن نتخلى عن طقوسنا الاجتماعية، خلال شهر رمضان".

وأعرب، عن تخوفه تجاه ارتفاع أعداد الإصابات، أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك.

وتابع: "المخاوف تظل قائمة.. سنظل نتابع ما يحدث فى مصر فى ظل أرتفاع اعداد المصابين، أخشى أن ندخل فى معدلات إصابة أكبر، والناس هى من تستطيع إنقاذ نفسها بنفسها، وهذا ليس إهانة لهم، كونهم اعتادوا على نمط حياة معين".