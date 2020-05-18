مبادرة لقراءة الفاتحة لـ"منسي" والشهداء في حلقة استشهاده بـ"الاختيار"

طالب أحد متابعين الفنان نبيل الحلفاوي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتبني فكرة تويتة، لقراءة الفاتحة لروح الشهيد أحمد منسي، وكل الشهداء يوم إذاعة حلقة استشهاد منسي في مسلسل "الاختيار"، الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي.

وقال مقدم الطلب، للحلفاوي: "عاوزين 100 مليون فاتحة، تروح لروحهم يوم حلقة استشهاده، دي أقل حاجة ممكن نعملها، وياريت حضرتك تتبنى الفكرة لحب الناس واحترامهم لك ومتابعينك".

وكان رد الحلفاوي: "عن نفسي تلقائيا كنت سأقرأ الفاتحة له ولكل الشهداء مجددا، في الحلقة التي تشير إليها، أما بخصوص من أتشرف بمتابعتهم لما أكتب.. فأظن أن اقتراحك سيستهوي أغليهم.. وإن كانت دعواتهم لا تنقطع لحماة الوطن بأرواحهم".

مسلسل "الاختيار"، يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2020، بطولة النجم أمير كرارة ومجموعة كبيرة من النجوم الصف الأول.