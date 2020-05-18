إزالة 55 حالة تعدِ على أملاك الدولة ومخالفات بناء بدمياط والزرقا

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 55 حالة تعدِ على أملاك الدولة ومخالفات بناء بنطاق مركزى و مدينتى دمياط والزرقا وذلك خلال الحملة المُنفذة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

حيث تم إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 10 فدان و كذلك 22 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة 2042 متر مربع بالإضافة إلى إزالة 6 حالات عبارة عن أقفاص سمكية بأملاك الرى أيضاً وذلك بنطاق مركز ومدينة دمياط.

كما تم إزالة حالة بناء بالمخالفة بمساحة ١٥٧ م٢ و٣١ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة ٨٧٥ م٢ بالإضافة تلقى طلب تصالح فى مخالفات البناء لمساحة تقدر ب ١٠٠ م٢، هذا وقد نوهت المحافظ إلى أنه تم إزالة ٣٨٩ حالة تعدِ ومخالفات بناء خلال الفترة الماضية وبنسبة تنفيذ بلغت ٢٥٥٪ نظرًا لما تحقيقه من جهود فوق المستهدف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع كافة المخالفات وفرض هيبة الدولة.