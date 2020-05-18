علم الدين: تلقينا دعما ممتازا من الجيش في تهيئة المدن الجامعية للعزل

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن المدينة الجامعية بجامعة القاهرة استقبلت حتى الآن 2700 مصري كانوا متواجدين في الخارج بالكويت خلال الفترة الماضية، و14 فوجا وصلت للجامعة، وآخر فوج تحول لمظاهرة في حب مصر بالأعلام والأغاني مرددين تحيا مصر.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الجامعة استعدت خلال الفترة الماضية وعملت إعادة تأهيل كامل للمدينة الجامعية، بالتعاون مع القوات المسلحة التي لعبت دورا مهما جدا، لافتا إلى أنه بمجرد وصول الأشخاص العالقين للجامعة تبدأ إجراءات التعقيم، ويأخذ كل الأدوات الخاصة بالتعقيم والمطهرات وغرفة تحمل اسمه ومجهزة بكل شيء حتى شاشات عرض تليفزيوني مرتبطة بالأقمار الصناعية ومطعم مجهز وكافيتريا ورعاية طبية على مدار الساعة.

وأكد أن الجامعة تبذل كافة جهودها، والعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة مجندين لخدمتهم، والحرص على استكمال أي نواقص، ومؤخرا تم إحضار لعب للأطفال الموجودين مع الأهالي، مشيرا إلى أن المدينة الجامعية لجامعة القاهرة عريقة ومجهزة ومؤهلة، وكان يعيش فيها 4 آلاف طالب بمراحل التعليم العالي المختلفة، وكان لابد أن تكون مجهزة بشكل أفضل لتكون مكانا للعزل الطبي المؤقت، وهو ما استدعى عدة أشياء لأن الطالب غير الشخص العادي الذي من الممكن أن تكون لهم احتياجات مختلفة.

وتابع، أنه لا توجد أي صعوبات واجهتهم لأن الدعم الذي تقدم من خلال القوات المسلحة ووزارة التضامن كان ممتازا، والأهم في ذلك هو الروح الموجودة لدى الأهالي التي كانت دافعا مهما جدا.