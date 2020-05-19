مواطنون: البوابات لا تقتل الفيروس ولا تغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية.. لكنها خطوة مهمة للمكافحة

تباينت آراء المواطنين حول جدوى التطهير باستخدام بوابات التعقيم، وانقسمت الآراء إلى فريقين؛ الأول اعتبرها خطوة مهمة لمكافحة العدوى، حال إلزام الشركات وأصحاب المحال التجارية برش المواطنين والاهتمام بالنظافة وتطهير الأسطح، إلا أنهم أكدوا أن قلة المعلومات المتوفرة عنها تحيطها بهالة من الغموض حول قوة تأثيرها ودورها فى قتل الفيروس، والفريق الثانى رفض الفكرة واعتبرها تساعد بشكل كبير على نشر الفيروس لأنه حال مرور الأفراد منها لا يتم تعقيم اليدين التى تكون ملاصقة للجانبين، وهذا يعنى أن سائل التطهير سيكون عديم الجدوى فى الوصول إليها إلى جانب منح المارين بها شعوراً زائفاً بالأمان، الأمر الذى يؤدى إلى عدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية، مطالبين بضرورة قيام الشركات المصنعة بالترويج لها باستخدام عبارات تشير إلى أنها لا تقتل الفيروس ولا تسهم فى التطهير ولكنها تعتمد على مدى فاعلية المادة المستخدمة بداخلها.

"سعفان": لا توجد أدلة علمية على فاعليتها فى الحماية من "كورونا"

وقال محمود سعفان، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، إن بوابات التطهير خطوة إيجابية رغم عدم توافر أدلة علمية تثبت فاعليتها فى الوقاية من فيروس كورونا، إلا أنها مهمة لأن المبدأ الوقائى يتطلب أحياناً العمل دون دليل فقط من باب الاحتياط.

وتابع: «خطوة مهمة لتقليل الذعر خاصة على أبواب المستشفيات وأماكن الازدحام والحجر الصحى فى الفنادق ولكن عيبها الوحيد بالنسبة لى هو الأمان الكاذب لأنه بمجرد مرور المستخدم من البوابة يتملكه شعور بالراحة ويعتبر نفسه تمت حمايته من خطر الإصابة بالفيروس وربما يكتفى بهذا ويتخلى عن احتياطات الأمان».

وأضاف: «لو اكتفى بتعقيم البوابة وده فى الغالب اللى بيحصل هنا تبقى كارثة، لأنى لازم أهتم برضه بالكمامة والجوانتى والكحول»، مؤكداً أنه يرى استخدام البوابات ليس بديلاً عن الحذر والتباعد الجسدى ٢ متر، لكنها تعتبر عاملاً مساعداً وخطوة لنشر الوعى والطمأنينة بين المواطنين، وطالب «سعفان» المصنعين لهذه البوابات بكتابة جمل توعوية على البوابات والتنبيه على أنها وسيلة مساعدة ولا تعتبر حلاً نهائياً وليست بديلاً عن احتياطات الأمان والتباعد الجسدى، إلى جانب ضرورة إشراف متخصصين على عمليات التصنيع واختبارات جودة المواد المطهرة المستخدمة حتى تحقق أقصى استفادة ممكنة منها.

"شمس": إيجابية تساعد على رفع الوعى الصحى

وأمسك طرف الحديث علاء شمس معيد بجامعة كفر الشيخ، فقال إن بوابات التعقيم أصبحت ضرورة ملحة وإن كان البعض يرى أن فائدتها ضعيفة، لكن لا أحد ينكر أن لها فوائد، كما أن استخدام مركبات التطهير أفضل من الكلور لإضراره بالبشرة والملابس، وأن هذه البوابات أثبتت فاعليتها فى استخدامها فى البرلمان، والمؤسسات العسكرية، وتستخدمها بعض الأبراج السكنية.

وأضاف: «خطوة مهمة فى رفع الوعى الصحى العام والاهتمام بالنظافة الشخصية، ومهمة جداً فى ظل وضع خطة لتنفيذ امتحانات الثانوية العامة قريباً، فأصبح لا غنى عنها فى كل مدرسة ومن بعدها امتحانات السنوات النهائية بالجامعات». وأكد «شمس» أن «هذه البوابات تدعم الدولة فى خطتها لمواجهة فيروس كورونا للمحافظة على الإنسان فى المقام الأول، وعليه أن يستشعر هذا الدور وأن يدعم قرارات الدولة فى تطبيق الحظر وجميع القرارات، مع ضرورة تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة بسلام».

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