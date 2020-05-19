أطباء صدر وجلدية: سوائل بوابات التعقيم تسبب "إكزيما"

أجمع عدد من أطباء الأمراض الصدرية والجلدية على وجود خطورة بالغة على المواطنين حال التعرض بشكل مباشر لرش سوائل التعقيم وملامستها للأنف أو الجلد، وكذلك الشعر، حيث إنها قد تؤدى إلى الإصابة بحساسية الصدر إلى جانب تطور الأمور إلى مرض الإكزيما نتيجة التعرض المستمر للمواد الكيميائية التى تضاف إلى سوائل التعقيم.

"سامح": تسبب ضيق تنفس وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بحساسية الصدر.. واستنشاقها يهيج الشعب الهوائية

وقال د. سامح أحمد، طبيب أمراض صدرية، إن الكلور أو الكحول اللذين قد يتم استخدامهما فى الرش يؤديان إلى الإصابة بحساسية الصدر، مؤكداً أنه فى حال استنشاق سوائل التعقيم يؤدى ذلك إلى تهيج الشعب الهوائية، ما قد ينذر بالإصابة بالأمراض الصدرية: «لو حد عنده حساسية الموضوع هيزيد معاه، لأنه هيحصل له ضيق تنفس، وده طبيعى لأنه فى حالة التعرض لرائحة نفاذة بشكل مباشر هيحصل كحة وهيزيد الموضوع معاه لو عنده حساسية جيوب أنفية».

وقال د. محمد طه، طبيب أمراض صدرية، إن سوائل التعقيم تحتوى على مواد كيميائية نفاذة، تتسبب فى تهيج الأغشية المخاطية، ما قد يؤدى إلى الإصابة بحساسية الصدر جراء استنشاق تلك المواد عند المرور من هذه البوابات، إلى جانب الإصابة بالالتهاب الرئوى، حيث تحتوى الرئة على أهداب يقتصر دورها على إفراز مواد تسهم فى مقاومة الأجسام الغريبة التى تدخل إلى الجهاز التنفسى، وفى حالة استنشاق تلك المواد النفاذة باستمرار، تتراجع كفاءة الأهداب، ويسهل على أى جسم غريب اختراق الرئتين والشعب الهوائية، ما قد يؤدى إلى الإصابة بالالتهاب الرئوى، وكذلك الإصابة بالأزمات الربوية نتيجة التعرض المتكرر لغاز الكلورين الموجود فى الكلور.

وأوضح د. وائل محمد شتا، أخصائى الأمراض الجلدية، أن هناك مادة تسمى أكسيد الإيثيلين قابلة للذوبان فى الماء والكحول، يستخدم فى التعقيم وعند التعرض لهذه المادة يحدث هيجان فى العين والأنف وكذلك الحنجرة، ويتسبب فى حساسية العين وكذلك الجلد: «الكلور والكحول بيسببوا حساسية فى الجلد وفى حالة تكرار الإصابة ربما يتحول الأمر إلى إكزيما»، مشيراً إلى أن هناك بعض المواد التى تستخدم فى الرش تؤدى إلى أضرار بالغة إضافة إلى تغير لون الشعر حال ملامستها له مباشرة، وأضاف: «أغلب هذه البوابات لها ستارة بلاستيك، وعند تشغيل الرشاشات أكيد فيه جزء بيتطاير ويتراكم على البلاستيك، وفى حالة مرور مصاب منها هيلتصق الفيروس بالبلاستيك وهيكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن هنا هيكون دور البوابة كبير فى نقل الفيروس»، مؤكداً أن التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية هو الحل الأمثل للمكافحة الفيروس.

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